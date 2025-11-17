Спасатели по запросу полиции возобновили поиски пропавших в тайге Усольцевых

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") выехали на поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале отряда.

"Сегодня спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых", - отметили в отряде.

Другие подробности не уточняются.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью самостоятельно отправились в поход к горе Буратинка в Партизанском районе, с конца сентября их никто не видел.

В ходе поисков была найдена их машина, где находились паспорта, деньги и личные вещи, однако никаких следов людей нет. При этом очевидцы видели, как семья ушла от машины в сторону горы.

Несмотря на обилие предположений о судьбе пропавшей семьи, порой самых фантастических, основной версией пропажи семьи остается несчастный случай.