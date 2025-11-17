В Хакасии собака напала на ребенка

Собака напала на семилетнюю девочку на улице в городе Черногорске в Хакасии. Ребенок госпитализирован с травмами средней тяжести, сообщили журналистам в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Девочка гуляла вблизи своего дома по улице 2-я линия п. Шахты города Черногорска. В какой-то момент на нее напала домашняя собака и причинила множественные укусы в области головы и различных частей тела. Проходивший мимо подросток, услышав крик, отогнал собаку от девочки и вызвал скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу, ей оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести", - сообщили в ведомстве, добавив, что на ребенка напала трехлетняя немецкая овчарка.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбужденно уголовное дело (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Владелица собаки установлена. В ведомстве добавили, что собака выбежала на улицу, когда женщина открывала дверь, и та не смогла ее поймать.