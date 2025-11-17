Тигр разорвал мужчину в лесу

Тигр растерзал индийского фермера, который отошел справить нужду в лес. Об этом пишет The Times of India.

© Вечерняя Москва

Правоохранители отправились на поиски мужчины после того, как тот не вернулся домой на ужин.

Тело фермера со следами нападения обнаружили в лесу. Изначально предполагалось, что тигр утащил мужчину с поля, однако там не нашли следов хищника или крови.

Местные жители рассказали, что тигр бродил неподалеку от населенного пункта несколько недель. Они неоднократно просили убрать густые заросли около жилых районов, чтобы хищники не могли прятаться в кустах и нападать на людей. У погибшего осталось двое детей, уточняется в публикации.

До этого тигр напал на жителей индийской деревни Бадагалапура, работавших в поле. Испугавшимся местным пришлось забраться на деревья, чтобы спастись от внезапно появившегося хищника.

Недавно тигр-людоед растерзал пожилого мужчину недалеко от индийского национального парка Валмики в штате Бихар. Инцидент произошел когда 61-летний Кишун Махато из деревни Кхекхария выгнал своих буйволов на пастбище.