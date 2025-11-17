Названа причина погружения во тьму двух российских городов

В Донецкой Народной Республике (ДНР) порядка 500 тысяч абонентов лишились электричества из-за атак украинских беспилотников. Подробности произошедшего раскрыл глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, прошедшей ночью вражеские силы предприняли попытку нанести урон энергетической инфраструктуре с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В связи с этим около полумиллиона жителей Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой оказались обесточены, уточнил Пушилин.

17 ноября стало известно, что Горловка и часть Донецка погрузились во тьму. По данным Минобороны, за минувшую ночь в небе над городами России было сбито 36 дронов, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).