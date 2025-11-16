Мать расчлененного мальчика могла выдумать историю об отчиме

Мама убитого в Балашихе 6-летнего мальчика могла выдумать историю о причастности отчима к преступлению. Такую версию в воскресенье вечером растиражировал Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что молодая женщина во время визита оперативников находилась под воздействием наркотиков. В квартире у нее нашли тело сына без головы. С вероятностью 99 процентов именно его голова была найдена в Гольяновском пруду в Москве.

Первоначально обсуждалась версия о том, что убийство мог совершить отчим мальчика. Сейчас проверяется и альтернативная гипотеза. Во всяком случае, добиться четких показаний от девушки не удается - по сведениям канала, она находится в неадекватном состоянии.

Ранее сообщалось, что по факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Согласно базовой версии, ребенка убили в квартире в Балашихе, а затем его голову выбросили в пруд в соседнем районе мегаполиса.