Бабушка убитого в Балашихе ребенка рассказала, когда последний раз видела его живым

Бабушка мальчика, которого убили и обезглавили в Балашихе, рассказала, что отчим ребенка увел шестилетнего Мирослава из дома и больше она его не видела. Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщила пресс-служба Подмосковной прокуратуры.

— Тело ребенка обнаружено на балконе в квартире в г. Балашиха. Со слов бабушки, которая обратилась в правоохранительные органы, сожитель матери увел шестилетнего внука из дома и больше она его не видела, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

В свою очередь Telegram-канал «112» написал, что, по словам бабушки мальчика, его мать — Елена — не могла убить ребенка, она якобы всегда заботилась о нем, а когда уходила, оставляла мальчика со своей подругой Юлией.

В то же время основным подозреваемым в деле выступает отчим. Предположительно, убил ребенка он, а мать попыталась скрыть преступление и отнесла голову сына к Гольяновскому пруду.

Мать ребенка состоит на учете у психиатра и неоднократно проявляла нездоровую агрессию. Со слов соседей, Елена употребляла наркотики, регулярно избивала ребенка, а также страдала от слуховых и зрительных галлюцинаций. Причем сейчас женщину не могут даже допросить, поскольку она не в состоянии давать показания из-за действия наркотиков. Сам отчим в момент убийства, предварительно, также находился под воздействием наркотиков.

Утром 16 ноября рабочий нашел в Гольяновском пруду голову ребенка. Позже в столичном управлении Следственного комитета РФ подтвердили, что найденная часть тела принадлежат мальчику от семи до 10 лет.