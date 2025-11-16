При ударе ВСУ по российскому региону пострадали мирные жители

Стало известно о двух пострадавших в Белгородской области из-за украинских атак. Подробности инцидентов привел губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

© Московский Комсомолец

Стало известно, что на территории предприятия в селе Новостроевка-Первая украинский FPV-дрон атаковал грузовик. Ранен оказался мужчина, у него диагностировали слепые осколочные ранения груди, плеча, головы и бедра. Пострадавшего доставили в ЦРБ, где оказали необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

На месте атаки повреждено оборудование, а также и сам грузовик.

Также стало известно, что при ударе ВСУ по коммерческому объекту в поселке Борисовка пострадал еще один человек – мужчина также обратился в больницу с баротравмой, после оказания медпомощи он продолжит лечиться амбулаторно.