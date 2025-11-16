На Кубани полицейские проверят видео с жестоким воспитанием ребенка

В Темрюкском районе Краснодарского края правоохранители проверят информацию о жестоком обращении с ребенком.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, информация появилась в интернет-публикации.

На видео житель Темрюкского района ругает своего плачущего сына, обещая запереть его в подвале как узника. В соцестях сообщается, что мужчина неоднократно запирал своих детей в подвале дома в воспитательных целях. Также он применяет к ним физическое и психологическое насилие.

Сейчас в ситуации разбирается полиция. В Отделе МВД России по Темрюкскому району начали проверку. Сотрудники полиции разыскивают автора видеоролика.