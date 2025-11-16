Стали известны подробности о мальчике, чью голову нашли в Гольяновском пруду

Убитый мальчик, чью голову нашли в столичном Гольяновском пруду, был со светлыми волосами. Предварительно, ребенку было 10 лет. Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.

Предполагаемый убийца спрятал останки тела ребенка в фиолетовый рюкзак и пакет интернет-магазина, а затем выбросил их в пруд. По информации Shot, вместе с головой внутри находились различные бумажки и мелкий мусор.

Однако официального подтверждения информации о светлых волосах пока не поступало.

Убийство ребенка в Гольяново: что известно к этому часу

Об обнаружении останков стало известно утром 16 ноября. Поаначалу прокуратура сообщила, что часть тела нашли в пакете в Гольяновском пруду, без уточнения возраста. Затем в столичном управлении Следственного комитета РФ подтвердили, что найденные фрагменты тела принадлежат ребенку возрастом от семи до 10 лет, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Полиция уже начала расследование, водолазы начали обследование дна водоема, однако, по информации Telegram-канала «112», не нашли никаких дополнительных улик. Однако, по информации из СМИ, в деле уже появился первый подозреваемый — мужчина ростом около 180 сантиметров и со средним телосложением.