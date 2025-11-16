В Уфе во время пожара в кафе эвакуировали 100 человек

В Уфе вспыхнул пожаре в кафе по улице Бакалинская. Об этом сообщили в ГУ МЧС Республики Башкортостан.

Причиной произошедшего стало горение масла во фритюрнице. Пожар был потушен до прибытия пожарных.

"В результате возгорания 52-летний мужчина получил ожоги первой степени левого предплечья. После осмотра бригадой медиков от госпитализации отказался", - говорится в Telegram-канале МЧС Башкирии.

До приезда пожарных к месту происшествия самостоятельно успели эвакуироваться 100 человек, среди них - пятеро детей.

На месте работает дознаватель МЧС России и устанавливает все подробности произошедшего.