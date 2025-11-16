Странный мужчина после галлюцинаций исчез в российском регионе

Как сообщает издание E1, мужчина в Сысерстком районе Свердловской области исчез после череды странностей.

По данным журналистов, 44-летний мужчина сначала пил несколько дней, а потом у него начались галлюцинации. По словам сестры, которые приводит издание, его собирались положить в психиатрическое отделение, но в этот момент он исчез.

Ищут пропавшего с 11 ноября. Он ушел с рюкзаком, обмотав его белой тканью и добавив, что снег тоже белый, поэтому его не заметят. Журналисты отметили, что пропавший сел на попутку и уехал в неизвестном направлении.