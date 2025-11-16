Конфликт из-за курения закончился перестрелкой между соседями

Житель Калифорнии обстрелял своего соседа из-за спора о курении. Об этом сообщает издание People.

© Газета.Ru

В конце августа 2023 года 21-летний Логан Кахмар был найден с 17 огнестрельными ранениями в своем ЖК. Пострадавший истек кровью на месте происшествия. Его маленькая дочь в момент трагедии оставалась в квартире.

На следующий день полиция задержала подозреваемого, 31-летнего соседа жертвы Сидни Кларка. В рюкзаке у него нашли пистолет, из которого были произведены выстрелы.

Стрелок признался, что между ним и потерпевшим был затяжной конфликт. По его словам, Кахмар часто нарушал порядок, употреблял алкоголь и выкрикивал расистские оскорбления. В день трагедии соседи начали спорить из-за курения, после чего произошла словесная перепалка, а затем стрельба.

12 ноября окружной суд признал Кларка виновным. Ему грозит длительный срок.