Прокуратура показала рюкзак и пакет, в которых нашли голову ребенка

Пакет с символикой популярного маркетплейса найден на месте обнаружения головы убитого школьника на востоке Москвы.

© Российская Газета

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, именно в этом пакете подозреваемый пытался спрятать часть тела ребенка. Впоследствии рабочие, находившиеся около Гольяновского пруда, обнаружили рюкзак с этим пакетом.

По словам местных жителей, около часа назад водолазы закончили обследовать территорию водоема. По предварительным данным, никаких зацепок или других улик найти пока не удалось.

В то же время оперативники отсматривают записи камер уличного наблюдения. Весьма вероятно, что на них мог засветиться человек, выбросивший рюкзак в пруд.

Напомним, что личность убитого до сих пор не установлена. По мнению экспертов, это был ребенок в возрасте 7-10 лет. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".