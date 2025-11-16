Школьница погибла после 100 приседаний в качестве наказания

Активисты в Индии требуют возбудить уголовное дело после гибели 12-летней школьницы. Учитель назначил девочке жестокое наказание за опоздание на урок, сообщает NDTV.

В штате Махараштра и по всей страны праздновался День защиты детей, когда произошел трагичный случай. За 10-минутное опоздание школьницу заставили присесть 100 раз.

Вытерпев наказание, несовершеннолетняя почувствовала острую боль в спине, а дома ее состояние ухудшилось. Девочку доставили в больницу для оказания экстренной помощи, но спасти ее не удалось. Родители и местные жители возмутились случившимся. Сотрудники полиции же пока не спешат расследовать гибель школьницы.

Решение проблемы изнасилований в стране, по всей видимости, также пока не предвидится. Министр из Индии предложила девушкам сидеть дома, чтобы не подвергаться нападениям.