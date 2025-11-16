Убийство ребенка в Гольяново: что известно к этому часу

Работники коммунальных служб обнаружили в пруду в районе Гольяново в Москве яркий пакет, в котором находился фрагмент тела несовершеннолетнего. «Рамблер» собрал основное к этому часу.

Место и время

По данным следствия, преступление совершено более суток назад, вероятно — в ночь с пятницы на субботу, 15 ноября. Предположительно, преступник убил ребенка, расчленил тело, упаковал по пакетам, а затем пришел к пруду, чтобы избавиться от улик.

Пакеты были обнаружены около 09:30 мск на южном берегу пруда со стороны улицы Алтайская. В одном из них находилась голова несовершеннолетнего.

«На востоке Москвы в Гольяновском пруду в пакете обнаружены останки человека», — уточнили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Возраст ребенка

Предварительное заключение криминалистов показало, что возраст убитого в диапазоне от 7 до 10 лет.

Причина смерти

Предварительная причина смерти мальчика — асфиксия: на шее ребенка обнаружили гематомы, подтверждающие версию насильственного удушения

Работа экстренных служб

В правоохранительных органах пояснили, что водолазы обследуют пруд с тем, чтобы найти остальные фрагменты детского тела.

Подозреваемые

В полиции отметили, что этом районе за последнее время не поступало информации о пропавших детях. Что косвенно может говорить о том, что убитый либо из неблагополучной семьи, либо к убийству причастны близкие.

Пользователи соцсетей предположили, что убийство мог совершить человек с маниакальными наклонностями.

Уголовное дело

Уголовное дело возбудили по ст. 105 УК РФ («Убийство»). По этой статье преступнику грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Перед этим задержанный пройдет психиатрическую экспертизу.

Работу следствия координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников.