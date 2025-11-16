Очевидец рассказал об обнаружении головы ребенка в Москве

Сотрудники экстренных служб проводят осушение Гольяновского пруда после того, как в его водах был найден пакет с головой ребенка.

Об этом рассказал местный житель Анатолий.

— Уже около часа на пруду полиция, СК, водолазы ныряют в воду. Пруд, насколько мне известно, осушают. По периметру пруда ходят люди в зеленых жилетах, помогают. Просматриваются камеры, опрашивают очевидцев, — поделился Анатолий.

Он отметил, что пруд не огорожен, и люди могут свободно проходить рядом с ним. В разговоре с «Газетой.ру» мужчина добавил, что он и его соседи были в ужасе, когда узнали эту страшную новость.

Об обнаружении останков стало известно утром 16 ноября. Изначально прокуратура сообщила, что тело нашли в пакете в Гольяновском пруду, без уточнения возраста убитого. Позже в столичном управлении Следственного комитета РФ подтвердили, что найденные фрагменты тела принадлежат ребенку возрастом от семи до 10 лет, возбуждено уголовное дело об убийстве. Полиция начала расследование.

Telegram-канал Baza предположил, что ребенок мог умереть из-за асфиксии. По информации канала, сотрудники правоохранительных органов при обследовании останков нашли на шее следы и гематомы, подтверждающие версию насильственного удушения. Также эксперты выяснили, что ребенок умер более двух суток назад.

По информации из СМИ, в деле уже появился первый подозреваемый — мужчина ростом около 180 сантиметров и со средним телосложением — его личность и текущее местоположение устанавливаются. Ночью, 14 ноября, местные жители заметили подозрительного прохожего. Неизвестный бросил в пруд пакет, внутри которого, предположительно, находился рюкзак с головой.