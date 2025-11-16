Спортсмен и его подруга избили девушек в ночном клубе

В Алтайском крае местный «чемпион» Сергей Т. жестоко избил двух девушек. Пострадавших госпитализировали, пишет Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в одном из ночных клубов Бийска 8 ноября. Вместе с тем, данные о нем в СМИ появились только сегодня, 16 ноября.

По данным канала, пострадавшие заняли столик и желали спокойно провести вечер. За соседним столиком наслаждались романтическим отдыхом Сергей и его девушка.

Поведение спортсмена выходило за рамки допустимого в общественном месте, в свете этого Ангелина и Валерия обратились к охране.

Затем девушки решили покинуть заведение, но спокойно выйти им не удалось — на выходе их встретил разъяренный спортсмен. Он набросился на горожанок, пробил одной из них голову бутылкой.

Пострадавшие сняли побои и написали заявление в полицию. Восстанавливаться им пришлось в больнице, констатировали журналисты. Они добавили, что теперь главным соперником «грозы ринга» станет Уголовный кодекс.