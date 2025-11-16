В Египте у россиян отняли купленные более 15 лет назад элитные квартиры

Россиян, купивших элитные квартиры в Египте более 15 лет назад, выгнали с вещами на улицу. Оказалось, что здание стоит на земле банка, а квартиры переданы ему в счет долга. Правоту банка подтвердил местный суд, пишет канал SHOT.

По данным канала, несколько россиян потеряли свои квартиры в элитном ЖК Royal Oasis в Шарм-эш-Шейхе.

Это жилье граждане РФ приобрели в 2008 году у местного бизнесмена. После покупки выяснилось, что земля, на которой стоит ЖК, принадлежит местному банку Housing and Development. Это не предвещало проблем, поскольку участок взяла в аренду на 100 лет мать владельца ЖК.

Однако несколько лет назад хозяин Royal Oasis умер, и матери пришлось выплачивать его долги в пользу Housing and Development Bank.

В счёт долга банк вынудил женщину передать ЖК в собственность банка.

После этого в банке заявили, что земля и дома принадлежат им. Суд постановил, что россияне должны отдать квартиры.

Сейчас владельцы в отчаянии. Они говорят, что добиться возврата недвижимости почти невозможно, так как местный закон на стороне банка.

