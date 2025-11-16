Стало известно, кто нашел расчлененного ребенка в Москве

Рюкзак с останками 10-летнего ребенка нашли рабочие, которые проводили ремонтные работы возле Гольяновского пруда в Москве. Об этом пишет SHOT.

Инцидент произошел сегодня около 9:30 утра. Рабочие, занимавшиеся благоустройством территории, немедленно сообщили о своей находке и вызвали правоохранительные органы.

После этого к водоему прибыли оперативные службы для проведения необходимых следственных действий. В настоящее время водолазы тщательно обследуют акваторию пруда на предмет возможного наличия других улик.

По предварительной информации, погибшему ребенку могло быть от 7 до 10 лет. Он мог умереть от асфиксии, после чего убийца расчленил его.