Стала известна причина смерти ребенка, голову которого нашли в пруду Москвы

Судмедэксперты выяснили, что ребёнок, голову которого нашли в Гольяновском пруду Москвы, был задушен. Он умер от асфиксии, сообщает канал «База».

По данным канала, на шее мальчика обнаружили следы и гематомы, подтверждающие версию насильственного удушения. Установлено, что ребенок погиб более двух суток назад.

Пока найден только рюкзак с головой жертвы. Тело ребёнка пытаются отыскать водолазы. Следователи ищут любые зацепки, которые помогут раскрыть дело,

Стало известно, кто нашел расчлененного ребенка в Москве

Страшную находку обнаружили в воскресенье в Гольяновском пруду на востоке Москвы. Погибшему было от 7 до 10 лет, его личность устанавливается.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, на месте работают следователи и криминалисты.