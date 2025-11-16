Зрители отравились искусственным туманом в московском театре

Семье с ребенком стало плохо из-за искусственного тумана во время детского спектакля в Москве, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел в Московском детском театре эстрады на спектакле «Вождь краснокожих».

Зритель заметил, что во время представления на сцене пустили искусственный туман, от которого шел едкий запах. Он добавил, что его семье стало плохо, пришлось вызвать скорую помощь.

Журналисты отметили, что другие посетители недомогания не почувствовали.

Ранее сообщалось, что в Мариинском театре зрительница во время балета «Лебединое озеро» поссорилась с охранником и распылила перцовый баллончик.

В связи с этим, в театре объявили технический перерыв для проветривания помещений.