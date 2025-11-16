Из-за атаки БПЛА в российском городе повреждены дома

В городе Волжский в Волгоградской области в результате атаки БПЛА повреждения получили два частных дома, сообщают в городской мэрии в воскресенье.

В сообщении мэрии уточняется, что после дополнительного обследования территории было обнаружено, что в результате падения обломков беспилотников повреждения получили два частных дома в СНТ "Цветущий сад".

В одном из зданий выбиты окна.

- Специалисты экстренных служб оперативно провели работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий, - уточняется в сообщении.

Напомним, что в результате атаки БПЛА на регион пострадали три человека, зафиксированы повреждения.