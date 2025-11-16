Чудовищные подробности: в пакете из пруда находилась голова ребенка

Стали известны чудовищные подробности жуткой находки в Гольяновском пруду на востоке Москвы. Как сообщает телеграм-канал «112», в выловленном из воды рюкзаке находилась голова ребенка.

Эту информацию частично подтвердил и Следственный комитет по Москве, заявив, что в рюкзаке был обнаружен «фрагмент тела несовершеннолетнего». Ведомство официально возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

«В результате предварительного осмотра эксперта установлен возраст погибшего в интервале от семи до десяти лет», — говорится в сообщении СК.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Гольяновском пруду обнаружили пакет с человеческими останками. Об этом сообщала Прокуратура Москвы. Сейчас на месте продолжают работать следователи и криминалисты, которые допрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить все обстоятельства жестокой расправы над ребенком.