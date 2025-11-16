Названа причина смерти найденного в столичном пруду ребенка

Ребенок, останки которого обнаружили в столичном Гольяновском пруду, мог умереть из-за асфиксии. Об этом в воскресенье, 16 ноября, рассказали в Telegram-канале Baza.

Сотрудники правоохранительных органов при обследовании тела нашли на шее следы и гематомы, подтверждающие версию насильственного удушения.

По данным экспертов, смерть наступила более двух суток назад. Пока найдена только голова в портфеле.

Все остальные части тела разыскивают водолазы. Личность устанавливается, уточнили в публикации. Официального подтверждения информации пока не поступало.

До этого Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту обнаружения фрагмента тела в пруду на востоке столицы. Возраст погибшего — от семи до десяти лет.

Работу правоохранительных органов на месте преступления координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников.