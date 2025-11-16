Из пруда в Москве выловили пакет с частями человеческого тела

Страшную находку обнаружили на востоке Москвы — в Гольяновском пруду был выловлен пакет с человеческими останками. О жутком происшествии сообщила Прокуратура Москвы, опубликовав фото с места событий.

На место немедленно выехали правоохранительные органы. Их работу, как уточнили в ведомстве, координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Судя по опубликованному фото, части тела были упакованы в мусорные мешки и выброшены в воду у набережной.

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте обнаружения останков, устанавливая все обстоятельства жестокого преступления.

«Установление всех обстоятельств и принятие по данному факту процессуального решения на контроле в прокуратуре», — говорится в официальном сообщении надзорного ведомства.

Пока других подробностей нет.