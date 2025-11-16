Мужчина год хранил в холодильнике тело убитой возлюбленной

В Южной Корее мужчина признался в убийстве своей возлюбленной, тело которой хранил в холодильнике для кимчи почти год. Об этом сообщает Korea JoongAng Daily.

© Московский Комсомолец

По данным издания, преступление произошло 20 октября 2024 года в городе Кунсан. Пара была в отношениях четыре года. Мужчина задушил девушку, поместил тело в сумку и спрятал в холодильник.

Чтобы скрыть убийство, он продолжал отправлять сообщения родственникам жертвы с ее телефона, создавая видимость, что она жива. Также он оформил кредит на имя погибшей и использовал деньги для личных нужд.

Подозрения возникли у младшей сестры девушки, которая заметила, что общение ведется только через текстовые сообщения. После ее заявления в полицию началось расследование.

Тело обнаружили в холодильнике с специально поддерживаемой температурой. На допросе мужчина объяснил убийство «приступом ярости» из-за насмешек над его неудачными инвестициями.

Первое судебное заседание состоялось на днях, обвиняемый признал вину. Следующее заседание назначено на 11 декабря.