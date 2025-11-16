В Бурятии поток воды из-за прорыва дамбы хлынул на село Десятниково
В Бурятии прорвало дамбу, сооруженную при строительстве пешеходного моста через реку Тарбагатайку, сообщает Telegram-канал Тарбагатай-инфо.
Инцидент произошел в селе Десятниково. В результате прорыва хлынул мощный поток воды. Местные жители публикуют в соцсетях кадры интенсивного потока.
В Единой дежурно-диспетчерской службе района заявили, что угрозы окрестным населенным пунктам нет, и попросили местных жителей не допускать детей к руслу реки Тарбагатайки.
Ситуация находится на контроле местных властей. Информация о возможных последствиях прорыва дамбы и планируемых мерах по устранению поступает в оперативном режиме.
Несколькими днями ранее сообщалось о прорыве «Кладбищенской» дамбы в Якутии. По информации источников, инцидент произошел во время сброса воды с дамбы. Отмечалось, что происшествие может осложнить заготовку льда и движение по автозимнику.