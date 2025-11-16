В Белгородской области завели дело после ДТП с двумя погибшими

Уголовное дело по факту смертельной аварии завели в Белгородской области: в Красногвардейском районе не разъехались микроавтобус с пассажирами и грузовик.

Водитель и пассажир автобуса погибли, еще шесть пассажиров госпитализированы. Точное число пострадавших устанавливается.

Как сообщили в СУ СКР по региону, ДТП произошло на участке автодороги М4 "Дон" в районе села Малобыково: микроавтобус вылетел с трассы и врезался в дерево.

Дело завели по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователи восстанавливают все обстоятельства трагедии.