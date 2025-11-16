В Петербурге хулиган стрелял в подземном паркинге ТЦ "Галерея"

Молодой мужчина устроил стрельбу в подземном паркинге торгово-развлекательного центра "Галерея" на Лиговском проспекте, у Московского вокзала. Нарушитель порядка задержан.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 15 ноября в 21:30 мск охранник торгового центра, расположенного в доме 30 по Лиговскому проспекту, сообщил в полицию о том, что неизвестный в подземном паркинге стрелял из пистолета.

Прибывшие полицейские на месте задержали 24-летнего мужчину, который произвел выстрел из сигнального пистолета в стену здания. У подозреваемого изъяли сигнальный пистолет Blow TR, снаряженный девятью патронами, магазин и гильзу.