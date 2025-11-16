В Краснодаре мужчина разбил подростку голову бутылкой

Накануне на Николаевском бульваре столицы Кубани произошла драка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, несовершеннолетний вступил в конфликт с мужчиной, который разбил стеклянной бутылкой голову 16-летнего подростка.

Острый предмет рассек пострадавшему лоб. Подросток обратился за медицинской помощью.

Уточняется, что на место ЧП пришли родители ребенка и стали наносить обидчику сына телесные повреждения.

Правоохранители рассказали, что обе стороны конфликта обратились со встречными заявлениями. Сейчас проводится проверка.