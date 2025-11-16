Два человека погибли и еще двое пострадали при пожаре в Видном

Два человека погибли, а также два человека пострадали в результате пожара в подмосковном Видном. Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщили в Telegram-rанале 112.

© Вечерняя Москва

Возгорание произошло в ночь на 16 ноября. Загорелось кафе на Булатниковской улице. Некоторые местные утверждают, что помещение работает нелегально. Кроме того, рядом с кафе находится еще и незаконно оборудованный хостел.

Врачи госпитализировали 58-летнего Булула Х. и 32-летнего Арутяна Х. — у ни ожоги и отравление продуктами горения.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, уточнили в публикации.

15 ноября в Ершове произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей. Трагедия случилась на улице Восточной.