В Мексике в столкновениях с оппозиционной молодежью ранены 100 полицейских

Протесты "Поколения Z" против президента Мексики переросли в насилие из-за гнева по поводу недавней насильственной смерти мэра одного из городов латиноамериканаской страны. В Мехико ранены 100 полицейских, когда демонстранты атаковали Национальный дворец после гибели мэра из штата Мичоакан, который боролся с незаконным оборотом наркотиков

По меньшей мере 120 человек, в основном сотрудники полиции, получили ранения во время многотысячного шествия по Мехико в знак протеста против правительства президента Мексики Клаудии Шейнбаум, пишет The Guardian.

Субботняя демонстрация была организована представителями "Поколения Z", но закончилась при мощной поддержке пожилых сторонников оппозиционных партий.

“В течение многих часов эта мобилизация продолжалась мирно, пока группа людей в капюшонах не начала совершать акты насилия”, – сказал Пабло Васкес, начальник службы безопасности Мехико.

Он сообщил, что 100 полицейских получили ранения, из которых 40 потребовалась госпитализация из-за ушибов и порезов, в то время как 20 протестующих получили ранения.

Клаудия Шейнбаум, находящаяся у власти с октября 2024 года, поддерживает рейтинг одобрения выше 70%, но столкнулась с критикой своей политики безопасности из-за нескольких громких убийств, отмечает The Guardian.

Многие протестующие держали в руках транспаранты и соломенные шляпы в честь Карлоса Альберто Мансо Родригеса, мэра Уруапана в штате Мичоакан, который был убит 1 ноября за то, что возглавил крестовый поход против банд наркоторговцев в своем городе.

“Его убили, потому что он был человеком, который посылал полицейских в горы для борьбы с преступниками, – сказала 65-летняя агент по недвижимости Роза Мария Авила, приехавшая из штата Мичоакан. – У него хватило мужества противостоять им”.

“Нам нужно больше безопасности”, – сказал Андрес Масса, 29-летний бизнес-консультант, который носил флаг с пиратским черепом, ставший глобальным символом протестов поколения Z.

Аризбет Гарсия, 43-летняя врач, присоединившаяся к протестам, заявила, что она выступает за увеличение финансирования системы общественного здравоохранения и за повышение безопасности, потому что врачи “также подвержены опасности, охватившей страну, где вас могут убить, и ничего не произойдет”.

Протестующие собрались перед Национальным дворцом, где живет и работает президент Шейнбаум, и повалили несколько металлических ограждений вокруг здания.

Полиция, охранявшая территорию, применила слезоточивый газ и огнетушители, чтобы сдержать протестующих, которые колотили по ограждениям.

“Вот как вы должны были защищать Карлоса Манзо!” – кричали некоторые из протестующих в адрес сил безопасности.

Сотни молодых людей бросали различные предметы в полицейских, которые в ответ развернули свои щиты, а также бросали в ответ предметы в протестующих, отмечает The Guardian.

За несколько дней до субботней акции протеста Клаудия Шейнбаум обвинила правые партии в попытках проникнуть в движение "поколения Z" и в использовании ботов в социальных сетях для увеличения посещаемости.

“Это движение, продвигаемое из-за рубежа и направленное против правительства”, – сказала она.

В этом году в нескольких странах представители демографической группы, родившейся в период с конца 90-х по начало 2010-х годов, организовали акции протеста против неравенства, отступления от демократии и коррупции, напоминает CNN. Крупнейшие протесты “поколения Z” прошли в сентябре в Непале после запрета социальных сетей и привели к отставке премьер-министра этой страны. В Мексике многие молодые люди говорят, что они разочарованы системными проблемами, такими как коррупция и безнаказанность за насильственные преступления.