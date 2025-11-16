Туристка из России задержала преступникая на дороге

В Аргентине российская туристка смогла самостоятельно задержать грабителя, пытавшегося украсть её телефон. Инцидент произошёл в столичном районе Палермо, где 33-летняя соотечественница каталась на велосипеде, сообщает телеграм-канал SHOT.

Остановившись перед пешеходным переходом, девушка стала целью для двух преступников на мотоцикле. Один из них попытался вырвать мобильный аппарат прямо из её рук.

Однако россиянка не растерялась и проявила недюжинную реакцию. Она крепко ухватила грабителя за ногу, не дав ему скрыться. В результате резкого движения злоумышленник не удержался и свалился с мотоцикла. Россиянка продолжала удерживать его до того момента, пока на помощь не подоспели свидетели происшествия.

Второй участник нападения сумел скрыться с места преступления. Но вскоре его, а также других членов преступной группы, отследили по записям с камер наблюдения и задержали. Мужественная путешественница из России своими решительными действиями продемонстрировала пример самообладания в опасной ситуации.