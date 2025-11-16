В Мехико молодежь устроила шествие и ранила 100 полицейских

В Мехико прошло шествие, в котором участвовали представители молодежи. При столкновении с полицией пострадало более 100 правоохранителей. Об этом рассказал министр общественной безопасности столицы Пабло Васкес Камачо, предает РИА Новости.

«На данный момент у нас 60 полицейских с легкими травмами, которые были обслужены на месте, и еще 40 доставлены в больницы. Тридцать шесть из них с ушибами, порезами и незначительными повреждениями, и четверо получают специализированную помощь из-за травм, которые не представляют угрозы для жизни», - пояснил он.

Камачо отметил, что сначала демонстрация шла без происшествий. После внезапно толпа напала на полицейских. Протестующие бросали в полицейских камни, палки, цепи, другие подручные средства, а также взрывные предметы.

Митингующие в результате потасовки отобрали у полицейских щиты и рации. Однако силовики смогли подавить «мятеж». Они изъяли целый арсенал средств нападения. Молодежь даже разобрал ливневку, чтобы притащить подручные средства в виде решеток.