В Улан-Удэ трое мальчиков отравились угарным газом при пожаре

В Улан-Удэ на проспекте Строителей произошел пожар в квартире. Из горящего помещения были спасены три мальчика в возрасте 12, четырех и 1,5 лет. Все дети с признаками отравления продуктами горения доставлены в больницу. Об этом сообщает управление МЧС России по Бурятии.

«Трое детей с признаками отравления угарным газом доставлены в медучреждение», — сообщили в ведомстве. Пожар был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС на площади 10 квадратных метров.

В тушении участвовали 26 человек и восемь единиц техники. «Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — отметили в пресс-службе ведомства.

Главное управление МЧС также выступило с предупреждением к родителям: не оставлять детей без присмотра, провести с ними беседы о правилах поведения при пожаре и ограничить доступ к источникам огня. Кроме того, ведомство рекомендует установить в жилье автономный пожарный извещатель, который поможет вовремя обнаружить возгорание и может спасти жизни.