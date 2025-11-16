Два судна пострадали от шторма в Мурманской области

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия с двумя маломерными судами в Мурманской области. По предварительным данным, в районе поселка Териберка в губе Лодейной в условиях сильного шторма от причала открепились суда «Сарган» и «Надежда», на борту которых не было пассажиров.

В настоящее время одно из судов оказалось подтоплено, а местонахождение второго устанавливается. Спасательные и поисковые работы затруднены из-за сложных погодных условий, характерных для Баренцева моря в осенний период. Специалисты ожидают улучшения метеообстановки для начала операций по подъему судов.

Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта. Особое внимание уделяется вопросам надлежащего закрепления плавсредств во время штормовой погоды и организации системы мониторинга таких инцидентов в акватории.