Подростки устроили погром в подмосковной электричке

Сотрудники транспортной полиции задержали юношей и девушек, которые устроили погром в электричке Монино - Москва, а потом напали на помощника машиниста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, транспортными полицейскими ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская были установлены, задержаны и доставлены в дежурную часть несовершеннолетние юноши и девушки в возрасте от 13 до 16 лет, причастные к совершению общественно опасного деяния. В том числе - житель Подмосковья 2009 года рождения, выстреливший в помощника машиниста из пускового устройства, причинив последнему телесные повреждения", - сказали в пресс-службе, добавив, что орудие преступления изъято.

В УТ МВД отметили, что подросток сознался в содеянном, вину полностью признал.

В дежурную часть линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская поступило заявление от 33-летнего помощника машиниста пригородной электрички о том, что на станции Монино неизвестные подростки - около 20 человек - устроили погром, разбив порядка двух десятков стеклопакетов в вагонах, распылили газовый баллончик и избили его, пояснили в пресс-службе УТ МВД.

Транспортные полицейские установили, что вечером 10 ноября группа несовершеннолетних, находясь на платформе железнодорожной станции Монино ярославского направления Московской железной дороги, из хулиганских побуждений попыталась похитить огнетушители из кабины машиниста электропоезда сообщением Монино - Москва. В хвостовом вагоне данного электропоезда в качестве пассажира находился помощник машиниста, ехавший на работу. Мужчина попытался остановить противоправные действия несовершеннолетних, после чего они распылили перцовый баллон и один из них выстрелил ему в лицо их пускового устройства. Затем подростки устроили погром в вагонах электропоезда и скрылись с места происшествия. В результате произошедшего были отменены два пригородных электропоезда.

"Пострадавший обратился в медицинское учреждение, где ему была оказана помощь", - рассказали в пресс-службе.

Возбуждение дела

По данному факту дознанием ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а, в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ в связи с исполнением поручения председателя СК РФ принято к производству уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в пресс-службе западного МСУТ СК России.

В настоящее время принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.