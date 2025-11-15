В Зольском районе Кабардино-Балкарии сотрудники полиции начали проверку по факту нападения ручного орла на туристку. Как сообщили в РИА Новости со ссылкой на источник в республиканском МВД, птица принадлежит местному жителю.

Инцидент произошел в тот момент, когда орел сидел у девушки на плече. В какой-то момент он клюнул ее в район глаза и оставил небольшую рану.

"Материал зарегистрирован в районном отделе полиции, по данному факту проводится проверка", - отметил источник.

Видеозапись с происшествием широко разошлась в социальных сетях. Сама девушка заявила, что хозяин говорил о полной безопасности птицы.