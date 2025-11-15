«Золотой полковник» Захарченко осваивает новую профессию в колонии

Осужденный экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко освоил в колонии строгого режима новую профессию. Он стал оператором сушильной установки, сообщает канал 112.

Захарченко отбывает наказание в исправительной колонии №49, расположенной в Печоре (Республика Коми), его перевели сюда из колонии №5 в Мордовии.

Осужденный экс-полковник МВД Захарченко попросил отправить его на СВО

В новой колонии он активно занимается спортом, посещает различные мероприятия и получил несколько грамот.

Кроме того, экс-полковник освоил новую специальность и стал оператором сушильной установки.

Захарченко говорит, что у него сложились хорошие отношения с сокамерниками, а прошлые проблемы возникали из-за позиции сотрудников ФСИН.

Захарченко был приговорен к 16 годам строгого режима за получение взяток на общую сумму в 1,4 млрд рублей.

Минувшим летом сообщалось, что Захарченко признали нарушителем режима в ИК-5 в Мордовии. При этом во ФСИН заявили, что ему угрожает опасность со стороны заключенных.