Названа странность в поведении пропавшей в Красноярске школьницы

Школьница Арина пыталась скрыть проблемы в семье, предположила в беседе с журналистами «Аргументов и фактов» продавец цветочного магазина Тарина.

Инцидент произошел 14 ноября. 9-летняя девочка утром вышла из дома, со школьным рюкзаком и сменной обувью.

Вечером дочка не вернулась. Родители забили тревогу, обратились к волонтерам. Группы спасателей, в том числе от «ЛизаАлерт», тут же выехали в районы, где предположительно могла находиться школьница.

Подросток ушел из дома и пропал в Московской области

Вскоре поиски были завершены — в магазин, где работает Тарина, забрела младшеклассница. Она попросилась погреться, затем призналась, что потерялась. Женщина пустила ее, затем позвонила в полицию и волонтерам.

Позже продавец рассказала, что родители пропавшей не связывались с ней.

«Я вчера еще подумала, может, у нее какие-то проблемы в семье, поэтому она домой идти не хочет. Может, мама за что-то заругала. Она ответила, что все хорошо. Но не знаю. Мне кажется, что что-то не так, тем более она уже не в первый раз пропадает», — пояснила Тарина.

Журналисты напомнили, что Арина уже пропадала в апреле этого года, а в марте волонтеры искали ее 12-летнего однофамильца. Мальчика также удалось найти.