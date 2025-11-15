В Запорожье число оставшихся без света абонентов увеличилось до 44 тысяч

Количество жителей Запорожской области, которые остались без света из-за действий ВСУ, увеличилось до 44 тыс.

Об этом проинформировал губернатор Евгений Балицкий.

«Без электроснабжения временно остались около 44 тыс. абонентов. Энергетики занимаются восстановительными работами», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что около 5 тыс. абонентов остались без света в Запорожской области из-за ударов ВСУ по объектам критической инфраструктуры и из-за повреждения подстанции.