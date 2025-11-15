Восьмиклассник выстрелил из ракетницы в российской школе

В Краснодаре 14-летний школьник случайно выстрелил сигнальным патроном из ракетницы своего одноклассника, испугался, отскочил, упал и получил травмы. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого главка МВД РФ.

Инцидент произошел в пятницу, 14 ноября, в одном из образовательных учреждений города.

«Сотрудниками полиции установлено, что ученик 8 класса приобрел на маркетплейсе пусковое устройство ПУ-3 и принес его для демонстрации в школу. Подросток передал устройство однокласснику, который по неосторожности произвел выстрел сигнальным патроном. От испуга мальчик упал и ударился лицом об шкаф», — пояснили в пресс-службе.

Ребенок госпитализирован в ДККБ № 1 с легкими травмами. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, пояснили в МВД.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося и устанавливают все обстоятельства. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.

Прокуратура взяла расследование под контроль. Следователи проверяют исполнение уполномоченными органами требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителями по исполнению своих обязанностей по воспитанию детей.