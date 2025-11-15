Балицкий сообщил о повреждении подстанции в Запорожской области

Подстанция Васильевской районной электросети получила повреждения от удара ВСУ
Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«На время проведения аварийно-восстановительных работ будет отключена часть абонентов сёл Малая и Великая Белозёрка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна — всего около 5 тыс. абонентов. Энергетики занимаются восстановительными работами для скорейшего возобновления подачи электричества и минимизации последствий атаки», — написал глава региона в своём Telegram-канале.