Друг убитого экс-мэра Саратова  рассказал о подозрительных СМС

Друг погибшего экс-мэра Самары Виктора Тархова, его бывший заместитель Александр Кузнецов рассказал, что получил несколько подозрительных СМС от имени начальника. Об этом сообщает РИА Новости.

В первые дни Нового года Кузнецов несколько раз перезванивал начальнику, но тот не отвечал или отправлял сообщения, что занят. В последнем СМС от 3 января сообщалось, что Тархов находится в Москве по семейным обстоятельствам.

Тогда Кузнецов понял, что происходит что-то неладное. Это мнение укрепилось после звонка знакомых, которые поговорили с внучкой Тарховых, Внучка им сказала, что бабушку увезли в Москву на платной скорой помощи.

«Я понял, что ни один доктор не повезет на скорой помощи человека за тысячу километров, если у него инсульт. Я начал понимать, что что-то не то», — заявил Кузнецов.

В итоге он написал начальнику, чтобы тот срочно ему перезвонил, а затем обратился в следственные органы.

Убившая экс-мэра Самары внучка выступила с ужасающим откровением

Вскоре выяснилось что экс-мэр и его супруга мертвы, а их тела расчленены. В убийстве обвиняют внучку Тарховых.

Ранее источник RT рассказал, как внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова травила бабушку и дедушку, наблюдая, как они умирают.