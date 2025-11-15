В Париже злоумышленники попытались ограбить бутик Chanel

Группа вооружённых людей протаранила витрину магазина на бульваре Монтень в центре французской столицы. Как сообщает телеканал LCI, инцидент произошёл в 04:30 по местному времени.

У одного из грабителей при себе был пистолет. После вмешательства охранника бутика злоумышленники скрылись. Они не смогли ничего забрать с собой. Задержать вооружённых людей пока не удалось.

В компании Chanel рассказали, что при попытке ограбления ранения получил сотрудник службы безопасности. Ему оказали медицинскую помощь. Магазин закрыли «до дальнейшего распоряжения». Судя по опубликованным в соцсетях кадрам с места происшествия, витрина бутика получила существенное повреждение.

В начале октября похожее ограбление произошло в другом магазине Chanel на ул. Руаяль. Тогда злоумышленники смогли проникнуть в салон, протаранив витрину на автомобиле. Полиции удалось задержать преступников и вернуть украденные предметы, общая стоимость которых составила 575 тыс. евро.