Орел чуть не лишил россиянку глаза во время фотосессии

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) ручной орел чуть не лишил глаза девушку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ЧП случилось на смотровой площадке «Горы Аватары». Владелец орла убедил девушку, что птица полностью безобидна. Однако хищник чуть не клюнул ее в глаз, когда сидел на ее плече.

Кроме того, перед фотосессией мужчина назвал одну цену, а после она стала в два раза выше.

Ранее медвежонок напал на испанского туриста в префектуре Гифу в Японии.