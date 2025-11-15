Названа ошибка расправившейся с дедом и бабушкой внучки экс-мэра Самары

Обвиняемая в расправе над экс-мэром Самары Виктором Тарховым и его женой Натальей их внучка Екатерина допустила ошибку, которую заметили друзья пары. Об этом рассказал телеканалу «Россия 24» начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области Павел Жилюнов.

По его словам, о том, что с бывшим главой города что-то не так, его знакомые поняли по тексту сообщений, которые, как позже выяснилось, внучка отправляла с телефона пенсионера. В них не было привычной подписи «ВАТ».

Ранее сообщалось, что внучка травила чету Тарховых больше недели. Уточнялось, что в декабре 2024 года Екатерина стала ежедневно навещать их, каждый раз незаметно подсыпая деду и бабушке в еду ядовитые вещества.

О расправе над Тарховым и его женой стало известно 5 февраля. Тогда же была задержана их внучка. Предположительно, она пошла на убийство родственников из-за 145 миллионов рублей.