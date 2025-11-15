Неадекватный мужчина насмерть разбился, выпав из окна высотки

В подмосковном Звенигороде произошел трагический инцидент с нападением на пожилую женщину и гибелью злоумышленника. Разъяренный мужчина проник в жилой комплекс и начал ломиться в квартиры, пишет «База».

В одной из квартир 78-летняя хозяйка забыла закрыть замок. На ее пороге оказался агрессивный незнакомец, который без всяких объяснений нанес пенсионерке тяжелые травмы. Позднее у женщины зафиксировали пробитую голову и сломанный нос.

На вызов соседей оперативно прибыли наряды полиции и МЧС. К этому времени мужчина уже выбрался через окно на узкий подоконник. Спасатели начали переговоры, пытаясь уговорить его вернуться в помещение, однако он категорически отказывался идти на контакт.

В критический момент один из сотрудников подбежал к окну и успел ухватить мужчину за руку. Однако удержать его не удалось — кисть соскользнула, и злоумышленник рухнул с большой высоты на асфальт. От полученных травм он скончался на месте.

Местные жители выражают серьезное беспокойство по поводу участившихся случаев появления подозрительных лиц в их подъездах. По неофициальной версии, некоторые из них могут заниматься поиском наркозакладок. По факту происшествия следственные органы начали доследственную проверку.