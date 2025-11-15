В Ингушетии мать пять лет держала взаперти дочь и избивала ее

В Ингушетии суд вынес приговор женщине, истязавшей ребенка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, в период с конца июля 2018 по апрель 2023-го года 33-летняя женщина не исполняла родительские обязанности. Она не водила девочку к врачам. Помимо этого, ее дочь не гуляла на улице и не общалась с другими детьми. Также мать не мыла ребенка и не одевала по сезону, из-за чего малолетняя могла заболеть.

Также мать два месяца избивала дочь, таким образом якобы воспитывая ее. Удары родительница наносила руками и игрушками.

В результате у девочки наблюдалась задержка психоречевого развития, она не могла ладить с окружающими. Ситуацию усугубляло то, что ребенка не показывали медикам, поэтому его состояние ухудшалось.

«В судебном заседании подсудимая вину не признала, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказалась», – говорится в публикации.

Женщину приговорили к трем годам лишения свободы. Помимо этого, она выплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.