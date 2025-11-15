Пенсионерка в Москве отказалась съезжать из проданной квартиры

В Москве пенсионерка с расстройством личности отказалась съезжать из проданной квартиры, объяснив, что на момент сделки ее обманули мошенники. Об этом случае в субботу, 15 ноября, сообщает Baza.

© Вечерняя Москва

По ее данным, молодая семья купила жилье для дочери за 15 миллионов рублей, оформив ипотеку. На осмотре хозяйка жилья выглядела вменяемой, рассказывала о путешествиях, преподавательской деятельности и предстоящем переезде к сыну в Израиль, что убедило покупателей в честности сделки.

Однако после покупки женщина отказалась передавать квартиру и по домофону заявила, что ничего не продавала. Семья узнала, что пенсионерку обманули. Она подала иск о расторжении сделки.

Экспертиза показала, что в момент продажи она не могла отдавать отчет своим действиям из-за органического расстройства личности, связанного с сосудистым заболеванием. Суд признал покупку недействительной, и квартира вернулась пенсионерке, оставив семью с долгами и ипотекой на 18 лет, передает Telegram-канал.

Ранее пенсионерка из Санкт-Петербурга отобрала у покупательницы квартиру и 8,5 миллиона рублей, потому что ее обманули мошенники.

Пожилая россиянка продала квартиру и на год забаррикадировалась в ней

Похожий случай произошел с российской певицей Ларисой Долиной. Артистка продала свою квартиру, после чего отказалась пускать собственников, так как ее обманули мошенники.